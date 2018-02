Aschheim (München) (ots) - Allianz Partners, Visa und Wirecard geben heute die Einführung einer neuen Mobile-Payment-Lösung bekannt - Allianz Prime. Nutzer von Allianz Prime können überall in der Welt sichere, mobile Transaktionen an kontaktlosen Terminals tätigen. Ab heute wird die App in Italien an einer Auswahl von Allianz-Kunden getestet. Wirecard übernimmt die Abwicklung aller Transaktionen und kombiniert den Service mit einem einzigartigen Kundenbindungsprogramm. Im Laufe des Jahres plant Allianz Partners weitere Markteinführungen des Produkts, zunächst mit Schwerpunkt auf europäische Märkte.



Mit Allianz Prime bietet Allianz Partners seinen Kunden eine praktische und sichere Bezahlmethode für Offline- und Online-Käufe in aller Welt. Kunden, die die Allianz Prime App herunterladen und sich für den Service registrieren, erhalten sofort eine virtuelle und digitale Visa-Karte von Wirecard. Die Karten können von jedem existierenden Bankkonto aus oder über die Kreditkarte des Kunden aufgeladen werden. Zum Aktivieren kontaktloser Mobile-Payment-Zahlungen am Point of Sale fügen Nutzer die digitalen Visa-Karte mit nur einem Klick in ihr mobiles Wallet hinzu. Außerdem können virtuelle Visa-Karten für E-Commerce-Transaktionen genutzt werden.



Allianz-Prime-Kunden haben ihre Visa-Karten somit stets zur Hand, da sie sicher auf ihrem Smartphone gespeichert sind. Kunden können E-Commerce-Einkäufe und mobile Zahlungen an allen kontaktlos-fähigen Terminals weltweit tätigen und für jeden Einkauf Punkte und Prämien sammeln. Gleichzeitig können Verbraucher mit dem intelligenten Spending Analysis Tool ihre Ausgaben verfolgen und kontrollieren. Die digitale Identität des Kunden sowie sämtliche Online-Zahlungen sind durch die Digital Payments Protection Versicherung von Allianz Partners geschützt. Die Versicherung bietet Schutz vor Betrug, schützt und unterstützt den Kunden bei fehlerhaften oder beschädigten Online-Käufen und bietet eine finanzielle Entschädigung im Schadensfall.



"Mit Unterstützung unserer Digitalpartner Visa und Wirecard hat das Innovationsteam von Allianz Partners die App Allianz Prime ins Leben gerufen - eine Lösung, die unseren Kunden durch sichere und versicherte mobile Off- und Online-Zahlungen überall und jederzeit Freiheit und Sicherheit bietet. Außerdem bietet das Produkt unseren Allianz-Einheiten eine globale Plattform, um täglich mit Konsumenten in Verbindung zu treten und die traditionelle Versicherung mit Technologie und Dienstleistungen anzureichern", so Matthias Wünsche, Head of Market Management and Innovation bei Allianz Partners.



Mike Lemberger, Senior Vice President, Product Solutions Europe bei Visa, sagt: "Mit der Einführung ihrer ersten Mobile Payment App hat Allianz nicht nur einen neuen Weg erschlossen, um Kunden einzubinden und zu belohnen, sondern bietet ihnen auch eine neue, sichere Möglichkeit, weltweit zu bezahlen - online und im Geschäft. Gleichzeitig wird Verbrauchern geholfen, ihre Ausgaben in Echtzeit zu verfolgen."



Sebastian Krahe, Vice President Professional Services bei Wirecard, fügt hinzu: "Die Digitalisierung des Zahlungsprozesses ist der Kern unseres Geschäfts. Italien ist ein starker Markt für den Start der neuen Mobile Payment App, und wir freuen uns auf die Ausweitung der Nutzung von Allianz Prime im weiteren Jahresverlauf. Prognosen zeigen, dass die Nutzung mobiler Zahlungen in Europa jedes Jahr um über 60 Prozent zunehmen wird."



Allianz Prime bietet ein ansprechendes, digitales und nahtloses Kundenerlebnis: Nach Download der Allianz Prime App, erfolgt in weniger als zehn Minuten eine sichere Anmeldung voll digital über das Smartphone. Das neu angelegte Konto kann dann sofort dazu genutzt werden, um online oder via Smartphone am Point of Sale zu bezahlen. Alle Zahlungen werden in Echtzeit verfolgt und können in einer von der App bereitgestellten, intelligenten Übersicht aufgerufen und analysiert werden. Mit jeder Zahlung nimmt der Kunde zudem an einem attraktiven Treueprogramm teil und sammelt Bonuspunkte, die für zukünftige Einkäufe verwendet werden können.



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über Allianz Partners:



Als Teil der Allianz Gruppe ist Allianz Partners der B2B2C-Marktführer für Assistenz- und Versicherungslösungen in folgenden Bereichen: Assistenz, internationale Gesundheit & Leben, Automobil- und Reiseversicherung. Diese Lösungen, die eine einzigartige Kombination aus Versicherung, Service und Technologie darstellen, stehen Geschäftspartnern oder über direkte und digitale Kanäle unter drei international bekannten Marken zur Verfügung: Allianz Assistance, Allianz Care und Allianz Automotive. Diese globale Familie von über 17.500 Mitarbeitern ist in 76 Ländern präsent, spricht 70 Sprachen und wickelt 44 Millionen Fälle pro Jahr ab und schützt Kunden und Mitarbeiter auf allen Kontinenten. (www.allianz-partners.com).



Über Visa Inc.



Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Privatpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften dabei zu unterstützen, erfolgreich zu sein. Unser fortschrittliches globales Transaktionsabwicklungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen überall in der Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunden. Der unermüdliche Fokus des Unternehmens auf Innovation ist ein Motor für das schnelle Wachstum des vernetzten Handels auf allen Geräten und ein Impulsgeber zur Umsetzung des Traums einer bargeldlosen Zukunft für alle und überall. Mit zunehmender Umstellung der Welt von analog auf digital setzt Visa seine Marke, Produkte und Mitarbeiter sowie das Netzwerk und die Größe des Unternehmens dazu ein, die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie auf (www.visaeurope.com), dem Visa Vision Blog (vision.visaeurope.com) und @VisaInEurope.



