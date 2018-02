Der Börsengang der Deutsche-Bank-Tochter DWS geht in die heiße Phase. Der Markt rechnet damit, die DWS nun noch vor Ostern an die Börse geht. Geplant ist eine Notierung im Prime Standard. Die Deutsche Bank will dazu ein Viertel ihrer der Anteile für rund zwei Milliarden Euro platzieren. Sie hat damit weiter das Sagen. Ausgabe neuer Aktien ist nicht geplant. Investoren sollen durch eine hohe Ausschüttungsquote angelockt werden. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...