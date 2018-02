Die Baader Bank hat das Kursziel für Hugo Boss von 75 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Modekonzern begännen sich die unternehmensinternen Optimierungsmaßnahmen auszuzahlen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So gebe es ermutigende Signale, die auf eine Verbesserung der operativen Entwicklung hindeuteten. Darauf deute das starke Umsatzwachstum im vierten Quartal hin./la/tih Datum der Analyse: 26.02.2018

ISIN: DE000A1PHFF7