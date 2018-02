Das "Golden Traingle" in British Columbia erlebt einen Goldrausch. Etliche Gold- und Kupferexplorer haben sich angesiedelt, die ersten Minen sind in Produktion. Mit Aben Resources können Anleger auf den Boom setzen.

Der Treck zieht nach Norden

Früher haben die Siedler mit ihrem Treck gen Westen den nordamerikanischen Kontinent erobert. Heute gilt fast alles zwischen Halifax und Vancouver als "entdeckt". Die Blicke richten sich daher gen Norden. Und wie im 18. oder 19. Jahrhundert ist es vor allem das Gold, dass die Menschen lockt. In Kanada gab es natürlich schon lange den einen oder anderen Außenposten abseits der großen Ballungsräume. Diese rohstoffreichen Gebiete werden aber nur sehr langsam und sukzessive erschlossen. Vor 30 Jahren begann der Treck der Rohstofffirmen in den Nordwesten British Columbias, direkt an die Grenze zu Alaska. Die ersten Entdeckungen lockten Explorationsfirmen und Glücksritter an. Doch die Bedingungen waren alles andere als gut. Dank dieser Vorhut aber gibt es dort inzwischen einen Highway, Strom und einen Hafen. Vor einigen Jahren begann eine zweite Welle an Gold-Entdeckungen. Vor allem das Unternehmen Pretium machte auf sich aufmerksam. Inzwischen ist aus dem Micro-Cap ein Milliardenkonzern geworden, die Brucejack-Mine befindet sich bereits in der Ramp-Up-Phase und gilt als sicherer Übernahmekandidat in der Branche. Wie man hört haben bisher nur die hohen Preisforderungen des Managements und der Großaktionäre einen Aufkauf verhindert.

Dutzend Firmen auf der Jagd nach Gold

Doch ...

