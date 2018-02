Die BKS Bank setzt ihre Kapitalerhöhung nach einem Stopp in der vergangenen Woche fort. Wie die Bank am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, wurde ein Nachtrag zum Aktienprospekt für die Kapitalerhöhung auf der BKS-Website veröffentlicht: "Damit sind die kapitalmarktrechtlichen Voraussetzungen zur Fortsetzung der Kapitalerhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...