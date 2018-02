Die US-Bank Citigroup hat Covestro von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber unverändert bei 80 Euro belassen. Analyst Andrew Benson rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie nicht damit, dass der Kunststoffkonzern die außerordentlich hohe Profitabilität des Vorjahrs halten kann. Auch wenn Covestro selbst diszipliniert investiere, dürften die Kapazitäten am Markt deutlich steigen und so die Margen verwässern. Es sei an der Zeit, seine Kursgewinne zu sichern, rät Benson./ag/tih Datum der Analyse: 27.02.2018

