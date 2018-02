General Electric-Calls mit 62%-Chance bei Kurserholung

Laut einer im Commerzbank-Newsletter "IdeasDaily" veröffentlichten Analyse befindet sich die General Electric-Aktie (ISIN: US3696041033) nun einer Bodenbildung. Hier die Analyse:

"Die Aktie von General Electric hatte im März 2009 ein Dekadentief bei 5,73 USD markiert und damit den langfristigen Bärenmarkt ausgehend vom im Jahr 2000 bei 60,50 USD gesehenen Allzeithoch beendet. Der anschließende zyklische Bullenmarkt beförderte den Anteilsschein bis auf ein im Juli 2016 erreichtes 8-Jahres-Hoch bei 33,00 USD. Seither befindet sich das Papier in einem Abwärtstrend, der ab der zweiten Jahreshälfte 2017 deutlich an Dynamik gewann. Ein Anfang dieses Jahres gestarteter Bodenbildungsversuch scheiterte und mündete in einer erneuten Verkaufswelle. Im gestrigen Handel erreichte die Aktie ein 8-Jahres-Tief bei 13,95 USD und damit einen wichtigen Supportbereich bei 13,75-14,02 USD, der aus den Tiefs der Jahre 2010 und 2011 resultiert. Dort zeigte sie einen dynamischen Turnaround und konnte aus einem zwischenzeitlichen Minus von rund 3,7 Prozent bis zum Handelsschluss ein Plus von 1,1 Prozent machen. Begleitet von einem hohen Handelsvolumen wurde dabei eine bullish zu wertende Tageskerze (Engulfing) geformt. Die Situation in den markttechnischen Indikatoren stützt eine mögliche deutlichere Erholungsbewegung. Eine erste preisliche Bestätigung hierfür wäre in einem nachhaltigen Break über die nächste Widerstandszone bei 15,11-15,23 USD zu sehen. Potenzielle nächste Erholungsziele lauten dann 15,80 USD und derzeit 16,60 USD (fallende 50-Tage-Linie). Zur Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes bedürfte es einer Überwindung der Hürden bei 17,25-17,36 USD und anschließend 19,39 USD. Das Erholungsszenario würde mit einer nachhaltigen Verletzung des Supports bei 13,75-13,95 USD negiert. Darunter befindet sich die nächste Chart-Unterstützung erst bei 10,50-11,57 USD."

Hält die Unterstützung bei 13,75 bis 13,95 Euro und der Aktie gelingt eine Kurserholung auf 15,80 USD, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 15 USD

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf die General Electric-Aktie mit Basispreis bei 15 USD, Bewertungstag 15.6.18, BV 1, ISIN: DE000CV5TB24, wurde beim Aktienkurs von 14,57 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,23 USD mit 0,67 - 0,71 Euro gehandelt. Kann die General Electric nach erfolgreicher Bodenbildung auf 15,80 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,15 Euro (+62 Prozent) steigern.

Faktor-Long-Zertifikate

Mit Faktor-Long-Zertifikaten können Anleger mit täglich angepasster Hebelwirkung an den Kursänderungen der General Electric-Aktie partizipieren. Während das Morgan Stanley Faktor-Long-Zertifikate, ISIN: DE000MF1HF61, die Kursbewegungen der Aktie mit 3-facher Hebelwirkung abbildet, verfügt das Morgan Stanley-Faktor-Long-Zertifikat, ISIN: DE000MF1HF95, sogar über einen Hebel von 6.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von General Electric-Aktien oder von Hebelprodukten auf General Electric-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de