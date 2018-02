Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Daimler nach dem Geely-Einstieg auf "Neutral" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Den Chinesen gehe es wohl um die Technologie für die E-Mobilität, schrieb Analyst Michael Tyndall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Stuttgarter arbeiteten in China mit der Nummer eins bei Elektrofahrzeugen, BAIC, und der Nummer drei BYD zusammen. Geely als Nummer zwei wolle wohl Einblick in die Entwicklungen der direkten Konkurrenz erhaschen. Mit Blick auf die überzeugenden Mehrheiten jüngster Hauptversammlungsbeschlüsse müsse Geely seinen Anteil noch ausbauen, um mehr Einfluss nehmen zu können, so der Experte./ag/tih Datum der Analyse: 26.02.2018

