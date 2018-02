Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 von 30 auf 36 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Einstieg des Finanzinvestors General Atlantic bei der Nucom-Sparte sorge für eine bessere Berechenbarkeit des Wertes des Digitalgeschäfts, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach den vorläufigen Jahreszahlen verpasste er seinen Schätzungen einen Feinschliff und verschob außerdem den Bewertungszeitraum um ein Jahr in die Zukunft. Angesichts des begrenzten Aufwärtspotenzials und des eher ungünstigen Verhältnisses von Chancen und Risiken bleibe es jedoch bei der Einschätzung mit "Hold"./la/tih Datum der Analyse: 27.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0044 2018-02-27/12:05

ISIN: DE000PSM7770