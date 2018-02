Pyrolyx AG: Gibt vorläufige Zahlen des Geschäftsjahres 2017 und Anpassung der Kapitalplanung bekannt

DGAP-Ad-hoc: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Pyrolyx AG: Gibt vorläufige Zahlen des Geschäftsjahres 2017 und Anpassung der Kapitalplanung bekannt 27.02.2018 / 12:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pyrolyx gibt vorläufige Zahlen des Geschäftsjahres 2017 und Anpassung der Kapitalplanung bekannt

Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) der Pyrolyx-Gruppe für das Geschäftsjahr 2017 liegt bei ca. - 6,5 Mio. EUR (Vj. - 4,5 Mio. EUR). Der Umsatz der Pyrolyx-Gruppe für das Geschäftsjahr 2017 liegt bei ca. TEUR 347 (Vj. TEUR 234).

Der Vorstand der Pyrolyx AG hat ferner am heutigen Tage die Kapitalbedarfsplanung angepasst und beschlossen, im Hinblick auf einen höheren Kapitalbedarf für den Bau und technische Erweiterungen der neuen Produktionsanlage in den USA sowie der bestehenden Anlage in Stegelitz und zur Vermeidung daraus resultierender möglicher Liquiditätsengpässe Gespräche über Fremd- oder Eigenkapitalmaßnahmen durchzuführen.

Kontakt für Rückfragen Rolf-Hendrik Arens VP IR & Communications

27.02.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrolyx AG Nymphenburger Str. 70 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 856 335 50 Fax: +49 (0)89 856 335 55 E-Mail: info@pyrolyx.de Internet: www.pyrolyx.com ISIN: DE000A2E4L42 WKN: A2E4L4

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

658279 27.02.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2E4L42

AXC0193 2018-02-27/12:39