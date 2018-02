Die Commerzbank hat die Einstufung für SAP nach einem Interview mit dem Unternehmenschef im "Handelsblatt" auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Bill McDermott habe dargelegt, dass sich bei dem Softwarekonzern derzeit alles um das Geschäft mit Mietsoftware aus dem Internet drehe, schrieb Analyst Thomas Becker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies muss Becker zufolge auch so sein, denn sonst könne SAP nicht wie vom Unternehmenschef angepeilt den Börsenwert in den nächsten acht Jahren verdreifachen./la/tih Datum der Analyse: 27.02.2018

AFA0047 2018-02-27/12:39

ISIN: DE0007164600