Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Aluminiumproduzent Norsk Hydro habe verbindliche Angebote für Teile des Aluminiumgeschäfts des britischen Bergbaukonzerns abgegeben, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rio Tinto dürfte den Großteil der Erlöse aus diesen Transaktionen und möglichen anderen Verkäufen an seine Anteilseigner ausschütten./la/gl Datum der Analyse: 26.02.2018

ISIN: GB0007188757