REDDITCH (dpa-AFX) - Das Management des britischen Komponentenfertigers GKN verschärft den Abwehrkampf gegen die Übernahme durch den Industriekonzern Melrose . Die Trennung der Sparten für die Luftfahrt- und die Autoindustrie soll nun nicht mehr nur im Tagesgeschäft vollzogen werden, sondern auch in zwei getrennte börsennotierte Unternehmen münden, wie GKN am Dienstag am Sitz im englischen Redditch mitteilte.

Mitte 2019 soll es soweit sein. Das werde den Aktionären den vollen Wert der Unternehmensteile aufzeigen, sagte GKN-Chefin Anne Stevens der Nachrichtenagentur Bloomberg. Zudem sollen in den kommenden drei Jahren auch dank Verkäufen bis zu 2,5 Milliarden Pfund an die Aktionäre fließen.

GKN sieht sich einem 7,2 Milliarden britische Pfund (8,2 Mrd Euro) schweren Übernahmeangebot gegenüber. Das Management hat die Offerte als zu niedrig und als unerwünscht abgelehnt. Melrose-Verwaltungsratschef Christopher Miller reagierte verschnupft auf die Maßnahme: Das GKN-Management verfolge damit eine riskante Strategie, der Plan sei nicht im Sinne der Aktionäre./men/she/jha/

ISIN GB0030646508

AXC0236 2018-02-27/14:44