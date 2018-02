Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. und seine Muttergesellschaft, die Toshiba TEC Corporation (TTEC), werden ab dem 27. Februar 2018 auf der EuroCIS in Düsseldorf, Deutschland, mit ihren speziellen Einzelhandelslösungen "Designed for Retail" ein breites Spektrum an Einzelhandelserfahrungen in den Vordergrund stellen.

Toshiba hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vision des Einzelhandels zu verwirklichen und die Freude am Einkaufen "Joy of Shopping" zu zelebrieren. Toshiba (Halle 9 B42) stellt dabei in den Vordergrund, welch wichtige Rolle seine Technologie spielt, wenn es darum geht, Einzelhändlern zu helfen, den Verbrauchern angenehme Erlebnisse zu bieten. Unter dem Motto Brilliant Commerce hilft das Angebotsspektrum branchenführender Lösungen von Toshiba Einzelhändlern dabei, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und ihren Kunden ein verbessertes Einkaufserlebnis und einen reibungslosen Bezahlvorgang zu bieten.

Folgendes wird Toshiba auf der EuroCIS 2018 präsentieren:

Die Europapremiere der Selbstbedienungskassenlösung von Toshiba die schlanke, moderne Gestaltung mit umfassender Modularität verbindet. Als Teil der Rolle von Toshiba bei der Self-Checkout-Initiative des EHI European Retail Institute zeigt dies unser anhaltendes Engagement für eine stärkere Akzeptanz von Selbstbedienungslösungen am Markt.

, das eine schlanke, kompakte Lösung mit der richtigen Funktionalität zum richtigen Preis bietet. Erweiterung unseres für den Einzelhandel konzipierten Hardwareportfolios, einschließlich der europäischen Vorschau auf die neue All-in-One-POS-Plattform TCx 800 , die die Messlatte für Leistung und Flexibilität höher legt, sowie des neuen Zweistationen-Druckers TCx mit deutlich höherer Belegdruckgeschwindigkeit.

, die die Messlatte für Leistung und Flexibilität höher legt, sowie des neuen mit deutlich höherer Belegdruckgeschwindigkeit. Die sprachgesteuerte Heimassistentin "Olivia" ist in die digitale Handelsplattform Toshiba TCx Elevate integriert und ermöglicht eine Bestellung über Spracherkennung.

Als zentraler Bestandteil des Softwarelösungsangebots von Toshiba ermöglicht TCxElevate schnellere Innovationen auf dem Weg hin zur digitalen Transformation. Auf der EuroCIS werden vor allem Toshiba-Softwarelösungen und Partnerlösungen vorgestellt, darunter Lösungen für den E-Commerce mit In-Store-Kommissionierung und -Lagerung, M-Commerce, mobiles Einkaufen, Kampagnenmanagement, Marketingautomatisierung, Analytik und nahtlose Erfahrungen unter Anwendung von RFID während des gesamten Einkaufsvorgangs.

Schließlich wird Toshiba sein breites Spektrum an Dienstleistungen hervorheben, die über seinen renommierten Unternehmensbereich Global Services angeboten werden. Toshiba Global Services ist ein führender Anbieter von Managed Services, fachspezifischen Services, Beratungs- und Kundenservices für eine Vielzahl von Einzelhändlern auf der ganzen Welt.

