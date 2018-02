Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever PLC nach der Fachkonferenz Cagny auf "Neutral" belassen. Die Präsentationen diverser Konsumgüterhersteller hätten sie in ihrer Meinung bestärkt, dass das Wachstum in der Branche im Jahr 2018 anziehen wird, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unter anderem habe es sich gezeigt, dass nach Jahren mit starkem Kostenfokus branchenweit wieder der Umsatz stärker in den Mittelpunkt rücke./tih/ajx Datum der Analyse: 26.02.2018

ISIN: GB00B10RZP78