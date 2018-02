Der neue Scale30-Index der Deutschen Börse (WKN:581005) wird aus den Kursen von 30 MicroCaps gebildet, die gewisse Qualitätskriterien erfüllen und ein vergleichsweise hohes Handelsvolumen aufweisen.



An Nummer 1 in der Gunst der Anleger steht die FinTech Group (WKN:524960) und es könnte sich lohnen, sich diese einmal genauer anzusehen. Schließlich hat FinTech einige Ähnlichkeit mit Wirecard (WKN:747206) - und deren Kurs hat sich über die letzten Jahre vervielfacht. Aber wie viel Substanz steckt hinter dem spannenden Namen? Lass es uns gemeinsam herausfinden.

Darum erinnert die FinTech Group an Wirecard

Im Kern dreht sich das Geschäft von Wirecard um die Digitalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...