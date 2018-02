FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stadt Hamburg erlässt nach dem Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts schon im April 2018 auf zwei Straßenabschnitten Fahrverbote. Die im Luftreinhalteplan beschlossenen Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Dieselfahrzeuge werden daher in Kürze an zwei Abschnitten umgesetzt, teilte der Senat der Hansestadt mit. Bei den beiden betroffenen Abschnitten würden die Werte für Stickstoffdioxid noch über dem EU-Grenzwert liegen.

Konkret seien Bereiche der Max-Brauer-Allee für Pkw und Lkw älter als Abgasnorm Euro 6 beziehungsweise VI und Stresemannstraße für Diesel-Lkw älter als Euro VI betroffen. Anlieger seien von der Beschränkung ausgenommen. "Diese punktuellen Beschränkungen gelten ganzjährig und so lange, bis die Stickstoffdioxid-Werte an den Straßenabschnitten auch ohne die Maßnahmen im Jahresdurchschnitt unter dem EU-Grenzwert bleiben", so der Senat. Alle erforderlichen Planungen und Vorbereitungen für die Beschilderung und die Ausweichstrecken seien abgeschlossen.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2018 10:20 ET (15:20 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.