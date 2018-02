Die DZ Bank hat MTU von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 150 auf 166 Euro angehoben. Dank des Übergangs von der Investitions- in die "Erntephase" könne das Jahr 2019 des Triebwerkspezialisten beim operativen Gewinn (Ebit) und bei den verfügbaren Barmitteln besser werden als gedacht, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach der jüngsten Kurskorrektur sei die Aktie daher nun ein Kauf./bek/la Datum der Analyse: 27.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0089 2018-02-27/16:49

ISIN: DE000A0D9PT0