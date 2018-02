Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Daimler nach dem grünen Licht der Bundesverwaltungsrichter für Diesel-Fahrverbote in Städten auf "Sell" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Entscheidung sei der Anfang vom Ende für Dieselfahrzeuge, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Auswirkungen für die Autoindustrie seien massiv und weitreichend. Dabei seien die deutschen Hersteller besonders betroffen./ag/stw Datum der Analyse: 27.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0102 2018-02-27/17:42

ISIN: DE0007100000