Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - HISENSE präsentiert auf dem Mobile World Congress in Barcelona 2018 seine neuesten Smartphone-Innovationen: die Modelle H11 PRO, A2 PRO, H11, H11 Lite und Rock Lite. Alle von ihnen zeichnen sich durch die hohe Designqualität aus und haben bei der Lebensdauer der Akkus sowie bei der vorderen und der hinteren Kamera nennenswerte Fortschritte erzielt.



Das Infinity H11 PRO verfügt über ein 3D-Objektiv und sein herausragendes Merkmal ist die Fähigkeit, perfekte Bilder aus allen Winkeln aufzunehmen. Es misst 158,2 x 74,95 x 7,5 mm, verfügt über eine 12 MP + 8 MP SONY IMX486 Kamera mit doppeltem Farbblitzlicht hinten sowie über eine 20 MP Kamera mit Blitzlicht vorne. Das A2 PRO zeichnet sich durch seine Farbe, seine Attraktivität und die Tatsache aus, dass es das beste Gerät zum Lesen ist. Es verfügt über Fingerabdruckerkennung an der Seite sowie 4 GB + 64 GB Speicherkapazität und kann eine MicroSD mit bis zu 128 GB aufnehmen.



Das neue HISENSE Infinity H11 ist mit einer Qualcomm Snapdragon 430 Octa-Core CPU ausgestattet, mit der Anwendungen erheblich schneller geladen werden können. Und die eingebaute Adreno 505 CPU ermöglicht selbst bei niedrigem Batteriestand erstaunliche Fotos. Es verfügt über Fingerabdruckerkennung und einen 2,400 MAH Akku.



Das InfinityH11 Lite bietet mit seinem hervorragenden Aussehen das beste Nutzererlebnis. Es verfügt über 16 GB ROM + 2 GB RAM Speicher, eine 13 MPX Kamera hinten, eine 8 MPX Kamera vorne und einen 3,400 MAH Akku. Und als Letztes sticht das Rock Lite durch sein Farbangebot und die lange Lebensdauer des Akkus hervor.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/646822/Hisense_MWC.jpg



