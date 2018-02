Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat heute verkündet, dass seine innovative Anwendung für sein NB-IoT (Narrow Band - Internet of Things) Smart Parking System auf dem Mobile World Congress 2018 mit dem Preis "Best Mobile Service for the Connected Life GLOMO 2018" ausgezeichnet wurde.



ZTE investiert in großem Umfang Ressourcen in innovative IoT-Anwendungen und den Aufbau eines Ökosystems. Im IoT-Sektor verfolgt ZTE die Strategie "Chip, Netz, Cloud". Das Unternehmen hat mehr als 20 NB-IoT-Netze errichtet und mit WiseFone und RoseFinch eine hochperformante und gleichzeitig stromsparende NB-IoT-Chipfamilie entwickelt. Dies wird ergänzt durch die IoT-Plattform ThingxCloud. ZTE hat die sogenannte Global IoT Alliance (GIA) aufgelegt, der schon mehr als 200 Partner aus über 30 verschiedenen Branchen angehören. Ziel ist die effektive Unterstützung der reifenden IoT-Branche.



In Vorbereitung auf die 5G-Ära arbeitet ZTE eng mit führenden Unternehmen auf verschiedenen Gebieten zusammen, beispielsweise im Bereich VR/AR, intelligente Fertigung, intelligentes Stromnetz und vernetzte Autos. Dabei geht es um die Auslotung innovativer Anwendungen sowie Prüfung und Erforschung von Geschäftsmodellen.



ZTE hat in jüngster Zeit mehrere internationale Industriepreise gewonnen. Beim jährlichen GTI-Festakt, der vor dem diesjährigen Mobile World Congress abgehalten wurde, wurde ZTE mit dem 2017 Market Development Award und dem Innovative Mobile Service and Application Award 2017 bedacht.



ZTE will auch weiterhin massiv in innovative Technologien investieren und die Kooperation mit Branchenpartnern vorantreiben mit dem Ziel, die Heranreifung der IoT-Branche und die Entwicklung des IoT-Ökosystems zu unterstützen.



Informationen zu ZTE



ZTE ist ein Anbieter von fortschrittlichen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Technologielösungen der Enterprise-Klasse für Verbraucher, Netzbetreiber, Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors. Angesichts des Verschmelzens von Telekommunikations- und IT-Märkten möchte ZTE als Teil seiner Unternehmensstrategie seinen Kunden integrierte End-to-End-Innovationen und auf diese Weise Exzellenz und Mehrwert bieten. Die Aktien werden an den Börsen von Hongkong und Shenzhen gehandelt (H Share-Aktiensymbol: 0763.HK / A Share-Aktiensymbol: 000063.SZ). ZTE liefert seine Produkte und Services an mehr als 500 Netzbetreiber in über 160 Ländern. ZTE investiert zehn Prozent seines jährlichen Umsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle in einer Reihe von internationalen Gremien zur Entwicklung neuer Standards. ZTE hat sich der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen verschrieben und ist Mitglied des UN-Netzwerks Global Compact. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.zte.com.cn.



