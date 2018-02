NB-IoT R14-Hochgeschwindigkeitstest erfolgreich abgeschlossen; erster NB-IoT R14-Chipsatz geht in Massenproduktion



Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - MediaTek meldete heute die branchenerste Zertifizierung des NB-IoT R14 für kommerzielle Anwendungen, woraus hervorgeht, dass die NB-IoT R14-Spezifikation nun bereit für die großangelegte kommerzielle Implementierungshase ist. Mit der Unterstützung von ZTE beendeteten die beiden Unternehmen gemeinsam die Hochgeschwindigkeits-Prüfung der NB-IoT R14 Cat-NB2-Spezifikation mit Uplink-/Downlinkraten von über 150/100 kbps verglichen mit 60/21 kbps bei R13. Cat-NB2 eignet sich gut für Firmware Over-The-Air (FOTA), Voice-over-Message und weitere Anwendungen, die auf eine hohe Datenübertragungsrate mit minimaler Verzögerung angewiesen sind.



Die Uplink- und Downlink-Spitzenwerte des R13-Standards können der wachsenden Nachfrage auf dem Markt nach immer mehr Anwendungen des Internets der Dinge nicht mehr nachkommen. Die NB-IoT R14-Spezifikation kann durch den Einsatz größerer Transportblöcke (2536 bits TBS) und das 2HARQ-Verfahren Uplink- und Downlink-Spitzendatenraten von über 100 kbps erreichen. NB-IoT R14 wurde auch in Bezug auf Mobilität, Positionierung, Multicasting- und Mehrfachträgertechnologien erweitert, um in einem ausgereiften Industriezweig höhere Standards und besseren technischen Support für die Entwicklung des Internets der Dinge zu erzielen.



"NB-IoT zählt zu den Schlüsseltechnologien der Ära des Internets der Dinge", so Jerry Yu, MediaTek Corporate Vice President und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe für Home Entertainment. "Nach Beendigung der Vorlaufentwicklung von Technologie und Ökosystem wird für NB-IoT 2018 mit marktreifen Produkten, die für eine Vielzahl von Anwendungen gedacht sind, die kommerzielle Phase eingeleitet. MediaTek stand stets an der Spitze von NB-IoT und übernahm mit Unterstützung von NB-IoT R14 die Führungsrolle bei der Einführung der hochintegrierten MT2625- und MT2621-Chipsätze, um gemeinsam mit China Mobile das kleinste NB-IoT-Modul weltweit zu konzipieren. Wir haben mit ZTE zusammengearbeitet, um die erste kommerzielle NB-IoT R14-Zertifizierung mit dem Ziel, die Branche voranzutreiben, fertigzustellen. MediaTek wird zukünftig eng mit Netzbetreibern, Herstellern von Basisstations-Ausrüstungen und Terminals zusammenarbeiten, um die kommerziellen Anwendungen von NB-IoT zu fördern und die Ära des Internets der Dinge anzunehmen und ihr positiv entgegenzublicken."



MediaTek verfügt momentan bereits über zwei Chipsätze, die die NB-IoT R14-Spezifikation unterstützen -- den Single-Mode MT2625 und den GSM+NB-IoT Dual-Mode MT2621 -- von denen der MT2625-Chipsatz für kommerzielle Anwendungen in Großserie hergestellt werden wird. MediaTek wird tragbare Geräte, die sowohl mit MT2625- als auch mit MT2621-Chipsätzen ausgestattet sind, auf der MWC 2018 präsentieren.



Für weitere Informationen zu den MT2625- (https://www.mediatek.com/products/nbIot/mt2625) und MT2621-Chipsätzen (https://www.mediatek.com/products/nbIot/mt2621) besuchen Sie bitte www.mediatek.com/products.



MediaTek Inc.: Daten und Fakten



MediaTek Incorporated (TWSE: 2454) ist ein weltweites, Fabless-Halbleiter-Unternehmen, das 1,5 Milliarden angeschlossene Geräte jährlich betreibt. Wir sind Marktführer im Bereich der Entwicklung innovativer Systems-on-Chip (SoC) für Mobilgeräte, Home-Entertainment-Systeme, Konnektivität und Produkte aus dem Bereich Internet-der-Dinge (IoT). Unser Einsatz für Innovation hat uns zu einer treibenden Kraft in mehreren technischen Schlüsselbereichen gemacht einschließlich leistungeffizienter Mobilfunktechnologien und modernster Multimedialösungen für eine breite Produktpalette wie Smartphones, Tablets, Digitalfernsehen, OTT-Boxen, Wearables und Automotive-Lösungen. MediaTek befähigt und inspiriert Menschen dazu, ihren Horizont zu erweitern und unterstützt sie dabei, ihre Ziele durch intelligente Technologien schneller zu erreichen. Die treibende Kraft hinter all unseren Handlungen nennen wir Everyday Genius. Weitere Informationen finden Sie unter www.mediatek.com.



