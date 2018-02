Trotz Dieselkrise bieten die deutschen Unternehmen MAN und Daimler keine E-Busse an - und werden von einem polnischen Hersteller sauber abgehängt.

Nur das Quietschen der neuen Reifen ist zu hören, als der 18 Meter lange Gelenkbus aus der Fabrikhalle auf das Werksgelände rollt. Der 17-Tonnen-Koloss surrt leise daher. Nichts vibriert, nichts klappert, nichts stinkt. Der Bus ist elektrisch angetrieben, emissionsfrei - und aus Polen.

Sein Hersteller Solaris aus Bolechowo, 20 Kilometer nördlich von Posen, liefert Fahrzeuge mittlerweile nach ganz Europa. In der Montagehalle stehen E-Busse, die bald in Bergamo, Mailand, Barcelona und Warschau herumfahren sollen, auch die Verkehrsbetriebe Hamburg, Nürnberg und Frankfurt haben welche geordert. Die Nachfrage wächst - und geht an den deutschen Herstellern Daimler und MAN bislang vorbei. Sie haben lange am Dieselantrieb festgehalten und müssen jetzt aufholen. Solaris ist schon da, wo die Großen noch hinwollen.

Daimler will den ersten E-Bus frühestens Ende des Jahres auf den Markt bringen, MAN vermutlich ein Jahr später folgen. Dabei ist der Bedarf offensichtlich. In Deutschland sind nun Fahrverbote für Dieselautos möglich, bald könnte sogar kostenloser Nahverkehr die Luft in den Städten besser machen. Der allein würde jedoch wenig bringen: Viele Busse mit Dieselantrieb sind alles andere als umweltfreundlich.

So zeigen Messungen aus Stuttgart, dass der Anteil von Linienfahrzeugen an der Schadstoffbelastung in der Stadt so hoch ist wie der von Pkws. Nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes fuhren auf deutschen Straßen im Januar 2017 nur 17 000 Personentransporter der saubersten Klasse Euro 6, 45 000 waren zwischen Euro 1 und Euro 5 eingestuft. Laut Untersuchungen des International Council on Clean Transportation (ICCT) bläst ein Euro-5-Nutzfahrzeug pro Kilometer 4500 Milligramm Stickoxid in die Luft. Bei einem modernen Benzin-Pkw sind es bloß 50 Milligramm. Um Klima und Einwohner vor Abgasen zu schützen, führt kein Weg an E-Bussen vorbei. Das hat auch die Regierung in Berlin erkannt: Sie will Kommunen, die E-Busse anschaffen, einen Teil der Kosten ersetzen und auch den Aufbau von Ladestationen finanziell fördern.

Mateusz Figaszewski, Chef der Abteilung E-Mobilität bei Solaris, kann deshalb mit mehr Anfragen rechnen. 2013 waren nach seinen Angaben auf Europas Straßen erst knapp 100 Elektrobusse von Solaris unterwegs, 2016 schon 300. "Und in diesem Jahr durchbrechen wir die Marke von 1000 Stück", sagt er. An der gestiegenen Nachfrage verdient Solaris prächtig. 2017 ist der Umsatz des Unternehmens auf mehr als 400 Millionen Euro gestiegen, immerhin 15 Prozent davon stammten bereits aus dem Verkauf von E-Bussen. Für 2018 liegen schon jetzt 200 Bestellungen vor.

Nicht wirklich ernst genommen

"Der Diesel ist am Ende, dem Elektroantrieb gehört die Zukunft", hatte Unternehmensgründer Krzysztof Olszewski schon 2006 auf einer Branchenveranstaltung verkündet. Als fünf Jahre später der erste E-Bus aus seiner Fabrik rollte, nahm die Konkurrenz in Deutschland den nicht wirklich ernst. Er sei zu teuer, zu unzuverlässig und habe eine zu geringe Reichweite, hieß es damals. Erfahrungen in Berlin schienen die Einschätzung noch 2015 zu stützen. Die Verkehrsbetriebe konnten vier Solaris-E-Busse der ersten Generation mehrere Wochen nicht einsetzen, weil die Ladetechnik streikte.

Doch die Solaris-Ingenieure haben die Kinderkrankheiten besser in den Griff bekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...