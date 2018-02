Von Herbert Rude

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen folgen am Mittwoch den US-Märkten nach unten. Der Nikkei in Tokio verliert 1 Prozent, der Shanghai Composite fällt um 1,3 Prozent, und der indische Sensex gibt 0,5 Prozent ab. Besonders stark unter Druck stehen laut Händlern Immobilien-Aktien, Finanzwerte und Rohstofftitel.

Auf die Stimmung drücken zum einen die Aussagen des neuen US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses. Powell wird dahingehend verstanden, dass der Pfad von drei Leitzinserhöhungen in diesem Jahr zumindest überdacht wird. Damit ist die Wahrscheinlichkeit von vier Leitzinserhöhungen gestiegen. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen liegt am Morgen mit 2,90 Prozent auf dem erhöhten Niveau vom Dienstagabend.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus China und Japan

Zum anderen wird die Stimmung aber auch noch von schwachen Konjunkturdaten gedrückt. In China ist der PMI-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe auf den niedrigsten Stand seit 19 Monaten gefallen. Mit 50,3 liegt er nur noch knapp über der Schwelle von 50, die Expansion von Kontraktion trennt. Auch der PMI-Einkaufsmanager-Index für das nichtverarbeitende Gewerbe ist gesunken.

Die japanische Industrieproduktion ist im Januar deutlich um 6,6 Prozent zurückgegangen. Hier war der Rückgang der stärkste seit fast sieben Jahren. Trotzdem steigt der Yen und belastet so auch die Stimmung am Aktienmarkt. Denn auch in Japan rechnen mehr und mehr Marktteilnehmer mit dem Beginn der Normalisierung der Geldpolitik. Die japanische Notenbank hat den Kauf von Langläufern zuletzt zurückgefahren. Der Yen legt zu auf 107,15 Yen je Dollar von 107,50 Yen am späten Dienstag.

In Hongkong geben Tencent 3 Prozent ab, das chinesische Internet-Unternehmen plant den Einstieg in den indischen Markt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.016,40 -0,67% -0,80% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.177,32 -0,95% -2,58% 07:00 Kospi (Seoul) 2.436,92 -0,78% -1,24% 07:00 Schanghai-Comp. 3.250,15 -1,27% -1,75% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.743,08 -1,68% +5,18% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.536,23 -0,12% +3,83% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.863,18 -0,44% +3,52% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:16 % YTD EUR/USD 1,2224 -0,1% 1,2235 1,2365 +1,7% EUR/JPY 131,02 -0,2% 131,35 134,78 -3,1% EUR/GBP 0,8794 -0,0% 0,8797 0,8873 -1,1% GBP/USD 1,3900 -0,1% 1,3910 1,3934 +2,8% USD/JPY 107,19 -0,1% 107,35 108,99 -4,8% USD/KRW 1081,50 +1,0% 1081,50 1083,99 +1,3% USD/CNY 6,3170 +0,0% 6,3170 6,2598 -2,9% USD/CNH 6,3286 +0,0% 6,3267 6,2728 -2,9% USD/HKD 7,8289 +0,0% 7,8272 7,8196 +0,2% AUD/USD 0,7791 -0,0% 0,7795 0,7869 -0,3% NZD/USD 0,7229 -0,1% 0,7237 0,7306 +1,8% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76 9.877,09 7.840,64 -31,24 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,66 63,01 -0,6% -0,36 +3,7% Brent/ICE 66,23 66,63 -0,6% -0,40 +0,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.317,50 1.318,29 -0,1% -0,78 +1,1% Silber (Spot) 16,40 16,43 -0,2% -0,03 -3,2% Platin (Spot) 981,65 982,50 -0,1% -0,85 +5,6% Kupfer-Future 3,15 3,16 -0,3% -0,01 -4,7% ===

February 28, 2018 00:28 ET (05:28 GMT)

