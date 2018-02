FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

H61A XFRA DE000A1H44U9 HANSASMAR.SELECT(CLASS-A) 0.830 EUR

HJ3H XFRA DE0009766238 HANSAERTRAG 0.390 EUR

HJ3Y XFRA DE0009766212 HANSAGELDMARKT 0.100 EUR

HJ3F XFRA DE0008479155 HANSAEUROPA CLASS A 1.310 EUR

HJ3A XFRA DE0008479098 HANSAZINS 0.150 EUR

HJ3X XFRA DE0008479080 HANSAINTERNATIONAL CL. A 0.400 EUR

HJ3E XFRA DE0008479023 HANSASECUR 0.150 EUR

HJ3Z XFRA DE0008479015 HANSARENTA 0.520 EUR

NQ6Y XFRA DE0009753673 N-FDS NR. 1 EUROPA AMUNDI 1.750 EUR

WHR XFRA US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 0.893 EUR

WHC XFRA US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 0.260 EUR

W3W XFRA US9427491025 WATTS WATER TEC. A DL-,10 0.154 EUR

TBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.276 EUR

FH6I XFRA AT0000760749 3 BANKEN LONG TERM EUR. T 0.248 EUR

SPU XFRA US8330341012 SNAP-ON INC. DL 1 0.666 EUR

SDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.130 EUR

MH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.349 EUR

RIOA XFRA US7672041008 RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 1.458 EUR

PEP XFRA US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.654 EUR

ODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01 0.020 EUR

MHR XFRA US6005441000 MILLER (HERMAN) DL-,20 0.146 EUR

EP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001 0.211 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EUR

GAH XFRA US3635761097 GALLAGHER , A.J. DL 1 0.333 EUR

TF3A XFRA US3179231002 FINISH LINE INC. A DL-,01 0.093 EUR

DOD XFRA US25746U1097 DOMINION ENERGY INC. 0.678 EUR

4DH XFRA US2358252052 DANA INC. DL -,01 0.081 EUR

CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.037 EUR

CH1A XFRA US12541W2098 C.H. ROB. WORLDWIDE NEW 0.373 EUR

C67 XFRA US12503M1080 CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 0.219 EUR

BA3 XFRA US1143401024 BROOKS AUTOMATION DL-,01 0.081 EUR

BTL XFRA US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.130 EUR

NCB XFRA US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.097 EUR

42BA XFRA GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HLDGS ORD 0.643 EUR

RIO1 XFRA GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 1.466 EUR