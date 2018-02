Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-28 / 07:30 *- *Mit 87 Mio. EUR größter Auftragsbestand der Firmengeschichte - Motoryachten tragen zunehmend zum Konzernumsatz bei - Positiver Ausblick für Gesamtjahr 2017/2018: höchster Umsatz der Firmengeschichte und bereinigt weiteres EBITDA Wachstum erwartet Greifswald, 28.02.2018 - Deutschlands größter Serienyachthersteller HanseYachts blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2017/18 zurück. Der Konzernumsatz konnte um 14% auf 51,2 Mio. EUR (H1 2016/17: 44,7 Mio. EUR) gesteigert werden. Mit 87 Mio. EUR weist HanseYachts zum 31. Dezember 2017 zudem einen neuen Rekord im Auftragsbestand auf (31.12.2016: 74 Mio. EUR). Wichtige Impulse für Umsatz- und Auftragswachstum kamen aus dem Motoryachtmarkt, in dem vor allem die im Jahre 2014 übernommene Marke "Sealine" starke Wachstumsimpulse setzt. Der Markt für Motorboote ist weltweit rund 2,5-mal so groß wie der für Segelyachten. Auch in den kommenden Jahren erwartet HanseYachts starke Wachstumsimpulse aus diesem Marktsegment. *Normaler Jahreszyklus und Wachstumsaufwendungen belasten Ergebnis unterjährig - starkes zweites Halbjahr und ganzjähriges Ergebniswachstum erwartet* Das EBITDA liegt mit minus 1,04 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (-0,3 Mio. EUR bereinigt um einmaligen Ertrag aus Zuschreibung auf die Marke Fjord in 2016/17), für das Gesamtjahr 2017/18 wird jedoch ein EBITDA erwartet, das über dem bereinigten Vorjahreswert liegt. Im ersten Halbjahr haben die normale Jahreszyklizität und Wachstumsaufwendungen das Ergebnis temporär belastet. Starkes Wachstum und der daraus resultierende Rekordauftragsbestand führten im ersten Halbjahr zu einem deutlichen Lageraufbau für Yachten, die sich aktuell im Bau befinden und die das Unternehmen im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres, vor allem im Zeitraum von Februar bis Juni ausliefern und somit als Umsatz realisieren wird. Die konsequente Weiterentwicklung der Produktpalette mit vielen neuen Modellen, die vom Markt sehr gut aufgenommen wurden, führt zudem zu temporär höheren Marketingaufwendungen für Messeauftritte, Bildmaterial und Broschüren. Seit Sommer 2017 werden zudem auch Motorkatamarane der Marke Privilège über das weltweite Hanse-Netzwerk beworben und vertrieben. Um die Stellung als modernste Yachtwerft der Welt auszubauen, hat HanseYachts auch im laufenden Geschäftsjahr massiv in neue Modelle und Entwicklungen investiert. Auf der wichtigsten in-water Bootsmesse in Cannes im September 2017 konnte das Unternehmen gleich sechs Weltpremieren präsentieren. Neben hohen Verkaufszahlen führte diese Produktoffensive zu erwarteten Mehrausgaben für Personal und Material in der Anlaufphase der Produktion. CEO Dr. Jens Gerhardt: "Die Verkaufszahlen unserer Marken, speziell von Sealine und Fjord sind sehr erfreulich und wir sind noch lange nicht am Ende unserer Reise. Mit einer Steigerung der Umsatzerlöse bei Motoryachten im ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres von über 60 Prozent haben wir gezeigt, dass unsere Strategie voll aufgeht. Die HanseYachts AG ist nun perfekt gerüstet für die Zukunft und vertreibt ihre sieben Marken über ein weltumspannendes Händlernetz und rund 100 Messen im Jahr." *Ausblick* Angesichts des hohen Auftragsbestands und des auf breiter Front sehr positiven Feedbacks auf die innovative Produktpalette blickt das Unternehmen sehr positiv auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres. Auf Grund der Tatsache, dass das zweite Halbjahr wegen der saisonalen Zyklizität des Geschäfts traditionell die umsatz- und damit margenstarken Monate aufweist, wird für das zum 30. Juni 2018 endende Geschäftsjahr 2017/18 der höchste Umsatz der Firmengeschichte sowie ein bereinigt um Vorjahressondereffekte weiter zunehmendes EBITDA erwartet. Kennzahlen in Mio. EUR H1 H1 H1 H1 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 Konzernumsatz 51,2 44,7 44,4 38,1 EBITDA -1,04 -0,3* -1,4 -3,8 Auftragsbestand 87,3 73,9 62,8 49,2 *Bereinigt um einmaligen Ertrag aus Zuschreibung in 2016/17 Der vollständige Bericht zum ersten Halbjahr 2017/18 steht unter https://www.yachts.group/de/publikationen/finanzberichte.html [1] zum Download zur Verfügung. Ende der Pressemitteilung Weitere Infos, umfangreiches Bildmaterial, Spezifikationen und vieles mehr finden Sie auf unserer Webseite im Pressebereich unter www.hansegroup.com [2] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: HanseYachts Aktiengesellschaft Schlagwort(e): Industrie 2018-02-28 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 