Die US-Bank JPMorgan hat HeidelbergCement nach den Kursverlusten der vergangenen Wochen von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 84 Euro belassen. Da das Papier des Zementherstellers im bisherigen Jahresverlauf schwächer als der Markt und auch der Sektor war, sei es jetzt adäquat bewertet, schrieb Analyst Rajesh Patki in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass weder die noch offenen Prognose für das laufende Jahr, die bei der Bilanz-Pressekonferenz im März vorgelegt werden soll, noch in dem im Juni stattfindenden Kapitalmarkttag den Kurs stark bewegen werden. Nach wie vor stehe der italienische Markt und die Integration von Italcementi im Fokus. Von der Erholung Italiens dürfte allerdings der Konkurrent Buzzi mehr profitieren./zb Datum der Analyse: 28.02.2018

