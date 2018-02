MÜNCHEN/ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Elektrokonzern Siemens hat neun Mitglieder für den Aufsichtsrat der vor dem Börsengang stehenden Medizintechniktochter Healthineers nominiert. Fünf davon gehören zu Siemens, vier sind unabhängig, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Wie bereits bekannt, soll Siemens-Vorstand Michael Sen Aufsichtsratsvorsitzender werden. Von Siemens in das Gremium entsandt werden sollen zudem Forschungschef Norbert Gaus als stellvertretender Vorsitzender, Finanzvorstand Ralf Thomas, Andreas Hoffmann, Leiter Recht und Compliance sowie Nathalie von Siemens, Geschäftsführerin der Siemens-Stiftung.

Als unabhängige Mitglieder nominierte Siemens die frühere Celesio-Chefin Marion Helmes, derzeit stellvertretende Aufsichtsratschefin von ProSiebenSat.1 und den ehemaligen Gesundheitsminister Philipp Rösler. Hinzu kommen Gregory Sorensen vom US-Medizintechnikkonzern Imris und früherer Chef von Siemens Healthcare in Nordamerika sowie den noch amtierenden Chef der Software AG , Karl-Heinz Streibich./nas/men/stk

ISIN DE0007236101 DE000PSM7770 DE000A2GS401

AXC0067 2018-02-28/09:01