WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Veränderungen im Aufsichtsrat der WCM AG

DGAP-News: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Veränderungen im Aufsichtsrat der WCM AG 28.02.2018 / 09:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veränderungen im Aufsichtsrat der WCM AG

Frankfurt, 28. Februar 2018 - Zum 8. Februar 2018 hat Michael Zahn sein Aufsichtsratsmandat in der WCM AG niedergelegt. Zahn wurde im Rahmen der Übernahme der Gesellschaft durch die TLG IMMOBILIEN AG im November 2017 Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates der WCM AG.

Mit Wirkung zum 20. Februar 2018 wurde Frank D. Masuhr gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrates der WCM AG bis zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung bestellt. Masuhr ist Diplom-Ingenieur und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Immobilien- und Facility Management sowie der Unternehmensführung von Konzern-, Familien- und Private Equity Gesellschaften.

Das dreiköpfige Gremium hat im Rahmen der Neubesetzung Helmut Ullrich zum Vorsitzenden und Frank D. Masuhr zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Das dritte Mitglied im Aufsichtsrat der WCM AG ist Karl Ehlerding.

Weitere Details hier: http://www.wcm.de/de/unternehmen/management/aufsichtsrat/

Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien ca. 800 Mio. Euro.

Investor Relations: Henrik Adelmann WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG +49 69 963 7319 10 h.adelmann@wcm.de www.wcm.de Pressekontakt: Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop edicto GmbH Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main +49 69-905505-52 wcm@edicto.de

28.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: WCM Beteiligungsund Grundbesitz-AG

Bleichstr. 64-66 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 963 7319-07 Fax: +49 (0)69 963 7319-01 E-Mail: h.adelmann@wcm.de Internet: www.wcm.de ISIN: DE000A1X3X33 WKN: A1X3X33

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in München, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

658791 28.02.2018

ISIN DE000A1X3X33

AXC0084 2018-02-28/09:44