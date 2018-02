DUISBURG (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co hat im vergangenen Jahr den höchsten Gewinn seit der Finanzkrise erreicht. Dank höherer Stahlpreise sowie Einsparungen stieg das Nettoergebnis von 37 Millionen auf 101 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Duisburg mitteilte. Klöckner habe damit das beste Ergebnis seit 9 Jahren erzielt, hieß es. Die Aktionäre sollen eine um 50 Prozent angehobene Dividende von 0,30 Euro erhalten. Die Aktie stieg am Vormittag um rund 5 Prozent.

Das operative Ergebnis (Ebitda) stieg 2017 um 12 Prozent auf 220 Millionen Euro - der beste Wert seit sieben Jahren. Der Umsatz erhöhte sich um nahezu 10 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Dabei profitierte der Stahlhändler von steigenden Volumina, hauptsächlich dank der steigenden Nachfrage in Europa, sowie höheren Preisen. Im vierten Quartal erlitt Klöckner dabei einen leichten Dämpfer - hauptsächlich durch sinkende Margen in Europa. Das Ebitda sank daher im Schlussquartal leicht.

Wegen der steigenden Stahlnachfrage erwartet Klöckner für das laufende Geschäftsjahr leicht höhere Umsätze. Das Ebitda sieht das Unternehmen bei gleichbleibenden Preisen mindestens auf Vorjahresniveau. Sollten die Stahlpreise allerdings weiter zunehmen, habe dies auch positive Folgen für das Ergebnis. Zum Auftaktquartal geht Klöckner dabei von saisonbedingt höheren Umsätzen und einem Ebitda von 45 bis 55 Millionen Euro aus.

Analysten vom Bankhaus Lampe sprachen von einem überraschend starken Konzernergebnis. Die Dividende falle höher aus als erwartet, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Eugene King in einer ersten Einschätzung. Das vierte Quartal habe allerdings leicht unter den Erwartungen gelegen./nas/men/she

