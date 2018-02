Fresenius Medical Care-Calls mit Verdoppelungspotenzial

Nachdem die Fresenius Medical Care-Aktie (ISIN: DE0005785802) am 1.2.18 bei 93,84 Euro ein Allzeithoch verzeichnen konnte, gab der Aktienkurs auf bis zu 83,92 Euro nach, um sich danach wieder zu erholen. Laut Analyse von www.godmode-trader.de kratzte die Aktie am 26.2.18 bereits wieder am Widerstandsbereich von 88,34 bis 89,52 Euro. Kann der Aktienkurs diesen Bereich überwinden, dann eröffnet sich Steigerungspotenzial bis zum Allzeithoch. Unterhalb von 83,92 Euro wird sich das Chartbild deutlich eintrüben.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 86,82 Euro davon ausgeht, dass der Aktienkurs den Widerstandsbereich überwinden wird und in den nächsten zwei Monaten wieder das alte Allzeithoch erreicht, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 90 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis bei 90 Euro, Bewertungstag 12.6.18, BV 0,1, ISIN: DE000PP0DM93, wurde beim Aktienkurs von 86,82 Euro mit 0,24 - 0,25 Euro gehandelt.

Erreicht der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie in spätestens zwei Monaten wieder das bei 93,84 Euro gebildete Allzeithoch, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,49 Euro (+96 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 80,9754 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 80,9754 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD2HUD4, wurde beim Aktienkurs von 86,82 Euro mit 0,62 - 0,63 Euro taxiert.

Kann die Fresenius Medical Care-Aktie in den nächsten Wochen auf 93,84 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,28 Euro (+103 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 74,10 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat mit Basispreis bei 69,2659 Euro, KO-Marke bei 74,10 Euro, BV 1, ISIN: DE000GD4PDX4, wurde beim Aktienkurs von 86,82 Euro mit 1,79 - 1,80 Euro quotiert. Bei einem Kursanstieg der FMC-Aktie auf 93,84 Euro wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 2,45 Euro (+36 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius Medical Care-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fresenius Medical Care-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de