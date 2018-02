Deutschlands größter Serienyachthersteller, die HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8) blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2017/18 zurück. Der Konzernumsatz konnte um 14% auf 51,2 Mio. EUR (H1 2016/17: 44,7 Mio. EUR) gesteigert werden. Mit 87 Mio. EUR weist HanseYachts zum 31. Dezember 2017 zudem einen neuen Rekord im Auftragsbestand auf (31.12.2016: 74 Mio. EUR). Wichtige Impulse für Umsatz- und Auftragswachstum kamen aus dem Motoryachtmarkt, in dem vor allem die im Jahre 2014 übernommene Marke "Sealine" starke Wachstumsimpulse setzt. Der Markt für Motorboote ist weltweit rund 2,5-mal so groß wie der für Segelyachten. Auch in den kommenden Jahren erwartet HanseYachts starke Wachstumsimpulse aus diesem Marktsegment.

Normaler Jahreszyklus und Wachstumsaufwendungen belasten Ergebnis unterjährig - starkes zweites Halbjahr und ganzjähriges Ergebniswachstum erwartet

Das EBITDA liegt mit minus 1,04 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (-0,3 Mio. EUR bereinigt ...

