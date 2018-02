Siemens-Calls mit 131%-Chance bei Kurserholung auf 115 EUR

Laut einer im UBS-KeyInvest DailyTrader-Newsletter veröffentlichten Analyse könnte die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) nun ihre Bodenbildung vollenden. Hier ein Auszug aus der Analyse:

"Im Dezember 2015 startete Siemens eine Abwärtsbewegung vom damaligen Hoch bei 99,00 Euro, die erst bei einem Tief von 79,23 Euro gestoppt wurde. Die anschließende Erholung vollzog sich in einem mustergültigen kurzfristigen Aufwärtstrend, in dessen Verlauf Siemens Ende Mai 2016 ein Hoch bei 98,69 Euro erreichte. Nach einer weiteren Korrektur in den Bereich von 90,00 Euro startete Anfang Juli 2016 eine fulminante Aufwärtsbewegung, in deren Verlauf Siemens Anfang August 2016 mit einer Notierungslücke die 100,00-Euro-Marke nach oben durchbrach. Die Aufwärtsbewegung führte Mitte April zu einem neuen Allzeithoch bei 133,66 Euro. Danach war Siemens in eine ausgedehnte Korrektur übergegangen, die bis zum langfristigen Aufwärtstrend bei 108,63 Euro führte. Nach einem erneuten Zwischenspurt bis auf 126,00 Euro fiel die Aktie Anfang Dezember 2017 wieder bis 112,00 Euro zurück. Danach konnte sich Siemens erneut bis in den Bereich von 125,00 Euro erholen, bevor ein Kurssturz einsetzte, in dessen Verlauf die Aktie Anfang Februar ein neues Jahrestief bei 106,40 Euro markierte. Seitdem konnte sich Siemens wieder bis auf den gestrigen Schlusskurs von 110,80 Euro erholen. Damit könnte sich jetzt eine Bodenbildung abzeichnen."

Wenn die Siemens-Aktie nach erfolgreicher Bodenbildung wieder das Niveau von 115 Euro - auf dem sie noch am Monatsbeginn notiert hatte - erreicht, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 112 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 112 Euro, Bewertungstag 14.5.18, BV 0,1, ISIN: CH0373015780, wurde beim Aktienkurs von 109,12 Euro mit 0,25 - 0,26 Euro gehandelt. Steigt der Kurs der Siemens-Aktie in einem Monat zumindest wieder auf 115 Euro an, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,48 Euro (+85 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 105,230877 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 105,230877 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HU72DA1, wurde beim Aktienkurs von 109,12 Euro mit 0,41 - 0,42 Euro taxiert. Gelingt der Siemens-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 115 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,97 Euro (+131 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de