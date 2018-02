IRW-PRESS: Centurion Minerals Ltd.: Centurion meldet Wechsel des Abschlussprüfers

Vancouver, B.C., 27. Februar 2018 -- Centurion Minerals Ltd. (CTN: TSX-V) (Centurion oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen seinem Abschlussprüfer BDO CANADA LLP (BDO oder der frühere Abschlussprüfer) die Kündigung ausgesprochen hat. Manning Elliott LLP (der nachfolgende Abschlussprüfer) wurde mit Wirkung ab dem 13. Februar 2018 als neuer Abschlussprüfer bestellt. Centurion erwartet die Fertigstellung und Einreichung seines geprüften Jahresabschlusses für das am 31. Juli 2017 beendete Geschäftsjahr innerhalb einer Woche.

In Übereinstimmung mit dem National Instrument 51-102 (NI 51-102) haben der frühere Abschlussprüfer, der nachfolgende Abschlussprüfer und das Unternehmen die entsprechenden Meldungen erstellt und bei SEDAR eingereicht.

Im Zusammenhang mit dem Wechsel des Abschlussprüfers gibt es weder Unstimmigkeiten oder Konsultationen (in der im NI 51-102 festgelegten Definition dieser Begriffe) noch Vorbehalte oder Abänderungen der Berichte des früheren Abschlussprüfers hinsichtlich des Jahresabschlusses des Unternehmens für die Berichtsperiode, in der dieser als Abschlussprüfer fungierte. In der Benachrichtigung über den Wechsel des Abschlussprüfers an die Wertpapieraufsichtsbehörden von British Columbia und Alberta merkt BDO jedoch an, dass es ein meldepflichtiges Ereignis im Hinblick auf eine ungelöste Frage gebe. BDO führt wie folgt aus:

Der frühere Abschlussprüfer hat nicht über den Jahresabschluss des Unternehmens zum 31. Juli 2017 berichtet, da ihm keine ausreichenden Prüfungsnachweise vorgelegt wurden, um seinen Prüfungsauftrag in Bezug auf die Verpflichtungen des Unternehmens gemäß dessen Joint-Venture-Arrangement zur Joint-Venture-Vereinbarung für Ana Sofia erfüllen zu können. In Reaktion auf die jüngste Anforderung von Dokumenten zur Stützung der erfassten Transaktionen seitens des früheren Abschlussprüfers teilte das Unternehmen dem früheren Abschlussprüfer mit, dass sein Auftrag zum Abschluss der Prüfung beendet sei.

Centurion ist mit dieser Aussage nicht einverstanden. Tatsächlich hat Centurion vom Beginn der Prüfungshandlungen im Juli 2017 bis zur Kündigung von BDO im Februar 2018 sämtlichen vorherigen Anforderungen von Prüfungsdokumenten Folge geleistet. Nach Ansicht des Unternehmens gehen die anhaltenden Aufforderungen zur Vorlage weiterer Informationen weit über das Prüfungsmandat von BDO hinaus. Das Unternehmen hat das Schreiben von BDO zur Prüfungsplanung am 13. November 2017 erhalten. Zu diesem Zeitpunkt hieß es, die Prüfungshandlungen seien inhaltlich abgeschlossen, und dies war lediglich zwei Wochen vor der Einreichungsfrist für den Jahresabschluss.

Am 27. November 2017 nahm BDO wenige Stunden nach dem Bericht des früheren Abschlussprüfers an den Prüfungsausschuss des Unternehmens und der Genehmigung eines endgültigen Entwurfs des Jahresabschlusses zum 31. Juli 2017 durch die Directors seine Entscheidung, den Jahresabschluss zu Ende zu bringen, zurück und forderte Centurion auf, die Erfassung seiner Beteiligung am Joint Venture von Ana Sofia zu ändern. Diese Entscheidung erfolgte ungeachtet der Tatsache, dass die Bilanzierungs- und Bewertungsmethode des Unternehmens für das Joint Venture mit dem von BDO geprüften Jahresabschluss des Vorjahres übereinstimmte. Infolge dieser derart kurzfristigen Aufforderung von BDO war das Unternehmen nicht in der Lage, seinen Jahresabschluss termingerecht einzureichen, sodass am 5. Dezember 2017 eine Anordnung zur Aussetzung des Handels erlassen wurde.

Angesichts des langen Zeitraums, den die Prüfung bereits in Anspruch nimmt, und insbesondere der Zeit, die seit der Frist für die Einreichung des Jahresabschlusses verstrichen ist, hat Centurion das Vertrauen in die Fähigkeit von BDO, die Prüfung innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens durchzuführen, verloren. Nach Ansicht des Unternehmens hat BDO den Prüfungsprozess schlecht gehandhabt, missverständlich mit seinen Vertretern in Argentinien kommuniziert und die JV-Vereinbarung von Centurion falsch interpretiert. Centurion hat beschlossen, dass es nicht im Interesse seiner Stakeholder liegen kann, die Dienste von BDO weiter in Anspruch zu nehmen.

Das Unternehmen hat Verständnis dafür, dass die Aktionäre durch diesen langen Zeitraum der Handelsaussetzung frustriert sind; Centurion ist jedoch hinsichtlich der derzeitigen Zeitplanung für den Prüfungsabschluss zuversichtlich und wird umgehend die Wiederaufnahme des Handels beantragen, sobald der Jahresabschluss fertig gestellt und eingereicht ist.

ÜBER CENTURION Centurion Minerals Ltd. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Erschließung von Agromineralvorkommen für die Herstellung von Düngemitteln auf internationaler Ebene konzentriert. Weitere Informationen über das Projekt Ana Sofia und die Anwendungsmöglichkeiten von Gips finden Sie auf unserer Website: www.centurionminerals.com FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS -David G. Tafel -President und CEO

