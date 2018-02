Die Commerzbank hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. "Keine schlechten Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten", fasste Analyst Thomas Becker den Quartalsbericht in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung zusammen. Er spielte damit auf die Beziehung zum wichtigsten Kunden Apple an. Becker bleibt optimistisch für die Papiere des Chipherstellers./ag/tih Datum der Analyse: 28.02.2018

