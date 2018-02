München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische bekommt eine eigene betriebliche Kinderbetreuungseinrichtung. Sie besteht aus Kindertagesstätte und Kindergarten, sodass Kinder bis zum Eintritt in die Schule betreut werden können. Die Einrichtung soll voraussichtlich Ende dieses Jahres in der Hauptverwaltung in München Neuperlach eröffnet werden.



"Wir sind stolz, bei der Bayerischen bald eine betriebliche Kinderbetreuung anbieten zu können", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe. "Mit dieser neuen Einrichtung setzen wir ein sichtbares Zeichen, wie wichtig uns die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist - sehr zur Freude vieler Eltern"



"Wir arbeiten stetig daran, unsere Unternehmenskultur zu verbessern. Eine betriebliche Kinderbetreuung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, Familienbewusstsein in unserem Unternehmen zur gelebten Kultur werden zu lassen", sagt Alexander Müller-Benz, Leiter Personalmanagement bei der Bayerischen.



Basis der Überlegungen zur Errichtung einer eigenen betrieblichen Kinderbetreuung war eine Umfrage zur Bedarfsermittlung unter Mitarbeitenden.



Erst im Juli letzten Jahres wurde der Versicherer wieder mit dem Audit Beruf und Familie ausgezeichnet. Schon in den vergangenen Jahren hat das Unternehmen am Programm der berufundfamilie Service GmbH teilgenommen. Die Durchführung mehrerer Aktionen wie beispielsweise die Neugestaltung des Eltern-Kind-Büros oder die Möglichkeit von Home-Office-Tagen war bereits erfolgreich. Dadurch soll es Müttern und Vätern, aber auch Mitarbeitenden mit pflegebedürftigen Angehörigen erleichtert werden, Job und Privates besser unter einen Hut zu bringen. Ziel ist es, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter zu verbessern.



