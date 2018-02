Aus dem Börsenbrief. http://www.boerse-social.com/gabb Buwog-Informationsveranstaltung betreffend Übernahmeangebot. Eiskalt. Trotzdem fanden sich am 27.2.2018 viele Aktionäre im neuen Novotel am Hauptbahnhof ein, wo Vorstandsvorsitzender Daniel Riedl über das Übernahmeangebot der Vonovia für die Buwog berichten wollte. Riedl sprach über die Erstnotiz am 28.4.2014 bei 13 Euro, und dass es gelungen sei, den Abschlag zum NAV zu beseitigen, der Total Return (Aktienperformance plus Dividende) liege bei 125%. Er hält das Übernahmeangebot bei 29,05 Euro für ein sehr faires Angebot, er und seine Familie hätten es bereits angenommen. Die erste Annahmefrist laufe bis 12.3.2018. Wenn bis dahin der Vonovia nicht 50% plus 1 Aktie angedient...

