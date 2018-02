Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bayreuth (pta026/28.02.2018/12:22) - 7C Solarparken schließt mit der Übernahme der Amatec sowie die Emission eines Schuldscheins mit einer Hauptsumme von EUR 25 Mio. den Strategic Deal # 1 ab



Bayreuth, 28. Feb. 2018 - 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68) gibt heute bekannt, dass der erste Strategic Deal des Wachstumsplans 2017-2019 mit der Partnerschaft mit einem Projektentwickler und einer alternativen Finanzierung abgeschlossen ist.



Übernahme der Amatec-Projektentwicklung 7C Solarparken hat einen Kaufvertrag über den Geschäftsbereich Projektentwicklung der Amatec abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt 7C Solarparken die insgesamt 55 MWp große Projektpipeline, von der 15 MWp nahezu baureif sind, sowie eine Bestandsanlage mit 750 kWp, eine Kaufoption für drei Bestandsanlagen sowie 3 ha PV-Grundstücke. Der übernommene Geschäftsbereich wird weiterhin vom bisherigen Geschäftsführer und seinen 5 Mitarbeitern geführt. Die Übernahme des Spezialisten für die Entwicklung von deutschen PV-Projekten stellt für 7C Solarparken die eigene Plattform für Investments in neuerrichtete PV-Anlagen dar und bringt zusätzlich ein wertvolles Netzwerk, das Amatec als eines der meist erfahrensten Unternehmen der Solarbranche mit einem Track-Record von 1.2 GWp mitbringt.



Wachstumsfinanzierung durch Platzierung von Schuldschein über EUR 25 Mio. gesichert Im Zusammenhang mit dem geplanten Wachstum aus der Übernahme der Amatec-Projektentwicklung hat die 7C Solarparken AG erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von EUR 25 Mio. abgeschlossen. Der Schuldschein wird genutzt um eine spezifische Projektfinanzierung (ca. EUR 10 Mio.) auszugleichen und mit den restlichen EUR 15. Mio. wird das Eigenkapital für das Projektwachstum finanziert.



Der Schuldschein ist in zwei Tranchen mit einer Laufzeit von 5 und 7 Jahren und einer überwiegend fixen Verzinsung strukturiert. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten der 7C liegen leicht unter 2,8%. Lead Arrangeure der Platzierung waren die Hypo Vorarlberg Bank AG und die KBC Bank NV.



Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken AG kommentiert: "Das Schuldscheindarlehen stellt einen wesentlichen Schritt für die 7C Solarparken dar, um die finanzielle Basis für das Wachstum in der ersten Phase auf 150 MWp zu sichern. Die Übernahme der Amatec als reiner Projektentwickler sowie der laufende Deal-Flow bringen das Projektvolumen, um die ambitionierten Ziele zu erreichen."



Übernahme der Pinta Solarparks GmbH & Co KG 7C Solarparken übernimmt ein Portfolio von drei neuerrichteten PV-Dachanlagen mit insgesamt 2 MWp mit zusätzlichen Erweiterungspotential auf den vorhandenen Dachflächen. Die Anlagen wurden von der ALTUS AG entwickelt, befinden sich in der Nähe von Salzwedel in Sachsen-Anhalt und sind mit REC PV-Modulen und Huawei Wechselrichtern ausgerüstet. Die Planung für das Portfolio sieht ein jährliches EBITDA von 175 TEUR vor und wurde durch eine Projektfinanzierung über EUR 1,8 Mio. mit einem fixen Zinssatz von 1,8% finanziert. Das unabhängige M&A Beratungsunternehmen MAYLAND AG war als Transaktionsberater beauftragt.



7C Solarparken Die 7C Solarparken AG ist ein börsennotierter Besitzer/Betreiber von Photovoltaikanlagen in Deutschland mit einem Portfolio von über 120 MWp. Die Aktien des Unternehmens werden an der Frankfurter Börse gehandelt (General Standard).



