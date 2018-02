Moneta Porcupine Mines Inc. veröffentlichte gestern neue Analyseergebnisse von Bohrungen an der auf dem Projekt Golden Highway in Ontario. Die Ergebnisse stammen von zwei Diamantbohrungen bei der Lagerstätte Discovery und vier Diamantbohrungen bei der LC-Lagerstätte.



Zu den Höhepunkten der zuletzt ausgewerteten Bohrkerne zählen nach Angaben von Moneta Porcupine Mines u. a. die folgenden Abschnitte:



Discovery-Zone:



? Bohrloch MGH17-045: 3,00 Meter mit 4,16 g/t Gold und darin 1,00 Meter mit 10,30 g/t Gold; ? Bohrloch MGH17-048: 1,00 Meter mit 3,16 g/t Gold;



LC-Lagerstätte:



? Bohrloch MGH17-044: 6,71 Meter mit 10,82g/t Gold und 6,57 Meter mit 9,53 g/t Gold; darin fanden sich Abschnitte von bis zu 1,00 Meter mit 3,38 g/t Gold; ? Bohrloch MGH17-047: 1,00 Meter mit 2,97 g/t Gold; ? Bohrloch MGH17-039: 0,50 Meter mit 5,18 g/t Gold.



