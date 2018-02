An den globalen Aktienmärkte verschlechtert sich die Stimmung DAX® (DE30 in der xStation5) zieht sich vom 38,2% Fibo-Retracement zurück Analysten schätzen den Ausblick für die Allianz (ALV.DE) positiv ein

Zusammenfassung:Die Aktienmärkte in Asien verbuchten Verluste, nachdem alle wichtigen Aktien an der Wall Street Kursrückgänge verzeichneten. Die chinesischen Aktienmärkte waren hierbei die größten Verlierer, da enttäuschende makroökonomische Veröffentlichungen die Stimmung zusätzlich verschlechterten. Chinas Hang Seng CE (CHNComp) schloss den Handelstag 2,52% im Minus. In Japan fiel der Nikkei (JAP225) um 1,44%, da der Yen an Wert gewann. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Bank of Japan, die ihre Anleihenkäufe kürzen will. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) verlor 0,68% an Wert. In Europa haben die wichtigsten Aktienmärkte aufgrund der sich verschlechternden Stimmung auf den anderen Kontinenten tiefer eröffnet. Die Unternehmen im Bereich Grundressourcen und Gesundheitswesen schnitten am schlechtesten ab, während Versicherer die größten Gewinne verbuchten. Michel ...

