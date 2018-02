Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Ströer nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Werbevermarkter habe einen starken Jahresabschluss verzeichnet, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft sei robust, zudem entwickelten sich die Kernaktivitäten in Deutschland und das Digitalgeschäft besser als gedacht./la/tih Datum der Analyse: 28.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0066 2018-02-28/14:38

ISIN: DE0007493991