Überblicken wir das gesamte Bild des Kursverlaufs seit 2014, befindet sich das Unternehmen Range Resources seither in einem intakten Abwärtstrend. Nach einem neuen 10-Jahres-Tief im Januar 2016 setzte eine relativ kurzfristige Gegenbewegung bis Mitte 2016 ein, welche anschließend aber von einer Wiederaufnahme des Abwärtstrends begleitet wurde. Das Wertpapier blieb somit bis Februar dieses Jahres Spielball der Bären und gab auf 11,93 US-Dollar nach. Derzeit befindet sich der Kursverlauf in einer Konsolidierungsphase, die sich als Keil-Formation darstellt. Diese wendet sich sehr oft gegen den aktuell vorherrschenden Trend und macht Short-Positionen auf aktuellem Niveau attraktiv. Denn ein Boden kann noch lange nicht abgeleitet werden!

Short-Chance:

Anhand der Keil-Formation und der kurzfristigen Aufwärtsbewegung können wir unser Kursziel an dem letzten Tiefpunkt von 11,93 US-Dollar anlegen. Sollte ein Kursrutsch unter das 11-Jahres-Tief eintreten, sind neue Tiefststände und Abgaben auf rund 10,00 US-Dollar nicht auszuschließen! Ein Stop-Loss ist dennoch nicht wegzudenken und sollte erst bei Erreichen der 14,40 US-Dollar-Marke in Kraft treten. Tritt der Fall eines derartigen Aufschwungs ein und dieses Niveau wird anschließend durchbrochen, können Anleger hingegen mit weiteren Kursgewinnen der Range Resources-Aktie bis auf 17,48 US-Dollar rechnen.

Einstieg per Stop-Sell-Order: 13,00 US-Dollar

Kursziel: 11,93 / 10,00 US-Dollar

Stopp: > 14,40 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,40 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Range Resources Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 13,16 US-Dollar; 15:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

