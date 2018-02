Deutsche Industrie REIT-AG: Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt weitere Gewerbeobjekte in Dortmund, Bochum und Witten sowie in Neustadt-Glewe

DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Ankauf Deutsche Industrie REIT-AG: Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt weitere Gewerbeobjekte in Dortmund, Bochum und Witten sowie in Neustadt-Glewe 28.02.2018 / 15:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt weitere Gewerbeobjekte in Dortmund, Bochum und Witten sowie in Neustadt-Glewe

Rostock, 28.02.2018 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1) hat in einer Transaktion drei Gewerbeobjekte in Dortmund, Bochum und Witten (Nordrhein-Westfalen) für zusammen EUR 11,0 Mio. gekauft. Im Rahmen einer Zwangsversteigerung konnte ein weiteres Objekt in Neustadt-Glewe für EUR 1,65 Mio. erworben werden.

Der zentral in Dortmund liegende Gewerbepark generiert eine annualisierte Nettokaltmiete von rund TEUR 665. Bei einer diversifizierten Mieterschaft ist die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge ca. 5 Jahre. Gesamtmietfläche beträgt ca. 23.500 m² und der Leerstand beläuft sich auf ca. 36%.

Der aus zwei Hallen bestehende Gewerbekomplex in Bochum wird von verschiedenen mittelständigen Mietern genutzt. Das Objekt ist vollvermietet und generiert auf seinen fast 3.600 m² Mietfläche eine Ist-Nettokaltmiete von ca. TEUR 191 pro Jahr. Die Mietvertragslaufzeit liegt hier bei über 9 Jahren

Der nahezu vollvermietete Gewerbepark in Witten generiert mit seinem ausgewogenen Branchenmix auf 10.600 m² eine Jahresnettokaltmiete von ca. TEUR 338. Dabei beläuft sich die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge auf ca. 5 Jahre.

Bei der Gesamtinvestition in Höhe von EUR 11,0 Mio. beträgt die Nettoanfangsrendite für diese drei Immobilien 10,9%. Der Eigentumsübergang erfolgt voraussichtlich im Mai 2018.

Das in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A24 (Berlin-Hamburg) gelegene Objekt in Neustadt-Glewe besteht aus mehreren modernen Lagerhallen mit anteiligen Büro- und Sozialflächen und hat eine vermietbare Fläche von 12.400 m² bei einer Jahresmiete von ca. TEUR 259.

Die Deutsche Industrie REIT-AG verfügt unter Berücksichtigung der letzten Transaktionen über ein Gesamtportfolio von 16 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von rund 429.000 m², einer annualisierten Gesamtmiete von rund 12,6 Mio. EUR und einem Portfoliowert von ca. EUR 114,3 Mio.

Detaillierte Informationen über die Deutsche Industrie REIT-AG finden Sie unter:

http://www.deutsche-industrie-reit.de/

Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535

28.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG

Martin-Niemöller-Str. 23 18147 Rostock Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520

E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9 WKN: A2G9LL, A2GS3T Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

658859 28.02.2018

ISIN DE000A2G9LL1 DE000A2GS3T9

AXC0238 2018-02-28/15:59