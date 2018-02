Die US-Bank Citigroup hat die Aktie von British American Tobacco (BAT) von der "Focus List Europe" gestrichen und sie von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Innerhalb der Tabakbranche werde nun die in den USA notierte Philip Morris bevorzugt und mit "Buy" bewertet, schrieb Analystin Elise Badoy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Verlinkung zwischen Umsatzwachstum und Marge existiere in der "neuen Welt des Tabaks" nicht mehr./ck/la Datum der Analyse: 28.02.2018

