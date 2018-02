Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem Anmerkungen

CA3498523016 Forum Energy Metals Corp. 28.02.2018 CA34985Q1000 Forum Energy Metals Corp. 01.03.2018 Tausch 1:1

CA2438091001 Deer Horn Capital Inc. 28.02.2018 CA2438092090 Deer Horn Capital Inc. 01.03.2018 Tausch 5:1

CA0211571025 Alset Minerals Corp. 28.02.2018 CA0211572015 Alset Minerals Corp. 01.03.2018 Tausch 3:1

US60786L2060 ModusLink Global Solutions Inc. 28.02.2018 US8580981061 ModusLink Global Solutions Inc. 01.03.2018 Tausch 1:1