Dow Jones - Kommt noch ein Bonus?

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average Index spulte den am Montag skizzierten Long-Plan nahezu perfekt ab. Sogar das Kursziel von 25.700 Punkten wurde erreicht. Am Dienstag konterten die Bären aber prompt und schickten den Index wieder zurück an das Ausbruchsniveau bei 25.430 Punkten. Damit steht heute bereits eine Vorentscheidung für den restlichen Wochenverlauf an.

Kann der Index 25.430 Punkte verteidigen und zudem über den kurzfristigen Abwärtstrend bei knapp 25.600 Punkten ansteigen, wäre der Weg in Richtung der nächsten Zielzone zwischen 25.848 und 25.920 Punkten frei. Dort liegen die letzten Fibonacci-Retracements über die absolvierte Korrekturstrecke.

Bleibt der Dow Jones Industrial Average Index hingegen unter dem kurzfristigen Abwärtstrend hängen und fällt er im Anschluss unter die Marke von 25.400 Punkten, dürfte das Gap bei 25.310 Punkten im Stundenchart geschlossen werden. Nur wenige Punkte darunter verläuft der EMA50 Stunde, womit dieses Kursniveau zusätzlich an Bedeutung gewinnt. Melden sich auch dort die Käufer nicht zurück, steigt die Gefahr, dass der Index in Richtung 25.000 Punkte durchgereicht wird.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.02.2018 - 28.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 28.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

