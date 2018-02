Die FirmaDie Aktie von A.I.S. Resources Limited (TSXV:AIS und OTCQB:AISSF, ISIN BS0014301076, WKN 857689) notiert an der Heimatbörse TSX Venture Exchange in Kanada. In Deutschland ist die Aktie derzeit noch nicht handelbar. Website: http://aisresources.com/Aktuelle Unternehmenspräsentation: http://aisresources.com/wp-content/uploads/2018/02/AIS-Investor-Presentation-Feb-2018-V1.pdfHeute möchte ich eine wahrscheinlich noch weitgehend unbekannte, aber dennoch meiner Meinung nach sehr interessante und aussichtsreiche Aktie aus dem Bereich Lithium-Exploration vorstellen. Bei AIS handelt es sich um einen kanadischen Junior-Explorer mit Fokus auf Projekte in Argentiniens berühmtem Lithium-Dreieck. Die Firma wird von einem erfahrenen Management-Team geleitet, das bereits erfolgreich mehrere Lithium Brine Vorkommen entdeckt und in die Produktion geführt...

