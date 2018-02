Zürich (ots) - Die Migros greift Nespresso an und zielt dabei vor

allem auf das Kaffee-Geschäft in Büros. Das Unternehmen bringt seine

mit den Nespresso-Maschinen kompatiblen Kaffee-Pads nach ganz Europa.

«Für 2018 ist der Rollout im Ausland geplant», bestätigt

Migros-Sprecherin Andrea Schlenker der «Handelszeitung». «Die

primären Zielmärkte sind die umliegenden Nachbarländer.»



Die Migros testete die Pads der hauseigenen Marke Café Royal im

letzten Jahr in der Schweiz. Sie ist das einzige Unternehmen, dem es

gelungen ist, ein Pad zu entwickeln, das mit der Büro- und

Gastrolinie von Nespresso kompatibel ist. Die grossen Mitbewerber

Aldi, Coop, Lavazza oder Jacobs Douwe Egberts konzentrieren sich

einzig auf den Kapselmarkt.



Die Markteinführung der sogenannten «Office Pads» von Café Royal

war der Einstieg der Kaffeemarke in den schweizerischen B2B-Markt.

Der Rollout auf europäischer Ebene fordert nun Investitionen ins

Personal und in die Infrastruktur.



Die Migros sucht derzeit einen Manager für die internationalen

Geschäftskunden, gleichzeitig baut sie die beiden Produktionsstätten

in Stabio TI und Birsfelden BL aus. Der Standort in der

Deutschschweiz profitiert dabei besonders. «Aus Platzgründen wird der

Standort in Birsfelden stärker ausgebaut», sagt Migros-Sprecherin

Schlenker.



