Zürich (ots) - Die Raiffeisen-Gruppe hat im vergangenen Jahr ihr

Hypothekarvolumen um 7,2 Milliarden Franken oder 4,34 Prozent

ausgebaut. Das berichtet die «Handelszeitung» mit Verweis auf

offizielle Zahlen der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Damit hat

die Genossenschaft ihr Wachstum nicht etwa gebremst, sondern sogar

leicht erhöht. 2016 wuchs Raiffeisen mit 4,27 Prozent. Raiffeisen

veröffentlicht den Jahresabschluss am kommenden Freitag und

kommentiert diese Zahlen daher nicht, wie eine Sprecherin ausrichten

lässt.



Die Bank legte auch deutlich stärker zu als der Gesamtmarkt, der

ein Plus von 2,7 Prozent aufweist. Von den schweizweit zusätzlich

geschriebenen Hypotheken im Umfang von 26 Milliarden Franken fielen

28 Prozent auf die St. Galler Genossenschaftsbank, die gemäss

SNB-Statistik ihren Marktanteil im Inland auf 18 Prozent erhöhen

konnte. Am zweitstärksten expandierten 2017 die Kantonalbanken mit

einem Plus von 3,9 Prozent. Die Regionalbanken und Sparkassen legten

um 2,5 Prozent zu und die beiden Grossbanken schrumpften sogar leicht

mit einem Minus von 0,1 Prozent.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90