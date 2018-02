Tagesausblick für 1.3.: DAX kippt ab. Bayer, Dialog und Celgene im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte präsentierten sich heute weiter orientierungslos. Die gestrigen Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell deuteten daraufhin, dass in diesem Jahr noch mit einigen Zinsschritten gerechnet werden muss. Das drückte zwar den Euro/US-Dollar-Kurs und verhalf damit einigen DAX-Titeln ins Plus. Aber mit Veröffentlichung der US Rohol-Lagerbestände am Nachmittag, welche deutlich höher als erwartet lagen, rauschte der DAX zeitweise um knapp 100 Punkte nach unten.

Morgen kommen Wirtschaftszahlen aus China und den USA. Ob sie die Märkte aus der aktuellen Lethargie reißen können?

Trader und Anleger aufgepasst.

Volle Hebelkraft voraus! Mit HVB Faktor-Zertifikaten auf beliebte deutsche Aktien und Indizes erhöhen Sie Ihren möglichen Gewinn. Jetzt informieren!

Unternehmen im Fokus

Aareal Bank kann Anleger durch eine Dividendenerhöhung zum Einstieg animieren. Bayer plant Meldungen zufolge noch weitere Geschäftsbereiche zu verkaufen um die Chancen auf eine Zustimmung zur Fusion mit Monsanto durch die Kartellbehörden zu erhöhen. Der Life Science-Konzern meldete gestern durchwachsene Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr, was Anleger auch heute mit Kursabschläge quittierten. Celegene bricht ein nachdem der Konzern einen Rückschlag beim MS-Medikament Ozamimod hinnehmen muss. Der Dialog Semiconductor-Chef zeigte sich zuversichtlich für das laufende Geschäftsquartal und gibt der Aktie damit deutlichen Auftrieb.

Derweil werden morgen Beiersdorf, CRH, ElringKlinger, freenet und Kion Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Aus den USA werden zudem Daten zum Pkw-Absatz gemeldet. Diese Zahlen könnten die Aktien von BMW, Daimler und VW bewegen.

Wichtige Termine

China - Caixin PMI Produktion

Deutschland - Einkaufsmanagerindex

USA - Erstanträge Arbeitslosenunterstützung

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.500/12.560/12.640/12.750 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.180/12.310/12.360/12.410 Punkte

Der DAX nahm zwar im Tagesverlauf erneut Anlauf auf die 12.500 Punktemarke. Der Ausbruch über das Level hielt jedoch nicht lange. Am Nachmittag drehte der Index vielmehr und nahm Kurs auf die Unterstützungszone 12.360/12.410 Punkte. Dort könnten Käufer möglicherweise wieder zugreifen. Kippt der Index hingegen unter das Level könnte er weiter nach unten durchgereicht werden.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 13.02.2018 - 28.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 1.3.2012 - 28.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HX0FVK 3,64 12.000 13.200 19.04.2018 DAX HX07ZV 4,90 11.600 13.100 19.04.2018 DAX HW4XV8 5,67 12.000 14.000 19.04.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.02.2017; 17:25 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 1.3.: DAX kippt ab. Bayer, Dialog und Celgene im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).